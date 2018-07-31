Жінкам корисно пити вино і їсти шоколад - вчені
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. У жінок з меншою ймовірністю розвивається діабет, якщо вони вживають помірну кількість червоного вина і темного шоколаду. Про це свідчать результати дослідження французьких вчених, передає УНН з посиланням на Daily Mail.
У дослідженні, яке проводилося протягом 15 років, взяли участь понад 64 тис. жінок у віці від 40 до 65 років.
Було встановлено, що жінки, які споживали велику кількість антиоксидантів (містяться у червоному вині та темному шоколаді), на 27% менше схильні до ризику захворіти на діабет.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні створили нове вино за законами нейромаркетінгу
Також, дослідження показало, що 15% антиоксидантів надходять в організм при вживанні червоного вина. У зв'язку з цим вчені зробили висновок про користь помірного вживання червоного вина. Йдеться про 0,5 келиха вина в день.
Як свідчить статистика, в Україні зростає споживання вина. Наші співвітчизники віддають все частіше перевагу цьому напою перед міцнішими.
Також Україна активно нарощує експорт свого вина за кордон, зокрема і в країни ЄС. А продукція вітчизняного бренду "Коктебель" отримала світове визнання. Вина цієї торгової марки зайняли перші місця і отримали гран-прі на міжнародному дегустаційному конкурсі BEST DRINK - 2018.