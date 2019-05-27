Чемпіоном світу з хокею стала команда Фінляндії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. У словацьких містах Кошице та Братислава завершився 83-й чемпіонат світу з хокею з шайбою серед чоловічих команд, повідомляє УНН.
Виграла чемпіонат світу збірна Фінляндії, яка у фіналі здобула вольову перемогу над командою Канади - 3:1 (0:1, 1:0, 2:0).
Шайби закинули: Марко Анттіла (23, 43), Харрі Песонен (56) - Ши Теодор (11).
У півфіналі фіни виграли в росіян, а канадці обіграли чехів.
"Бронза" дісталася росіянам, які у матчі за 3-тє місце у серії булітів взяли гору над збірною Чехії (3:2).