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Чемпіоном світу з хокею стала команда Фінляндії

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. У словацьких містах Кошице та Братислава завершився 83-й чемпіонат світу з хокею з шайбою серед чоловічих команд, повідомляє УНН.

Виграла чемпіонат світу збірна Фінляндії, яка у фіналі здобула вольову перемогу над командою Канади - 3:1 (0:1, 1:0, 2:0).

Шайби закинули: Марко Анттіла (23, 43), Харрі Песонен (56) - Ши Теодор (11).

У півфіналі фіни виграли в росіян, а канадці обіграли чехів.

"Бронза" дісталася росіянам, які у матчі за 3-тє місце у серії булітів взяли гору над збірною Чехії (3:2).

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