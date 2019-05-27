Чемпионом мира по хоккею стала команда Финляндии
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. В словацких городах Кошице и Братислава завершился 83-й чемпионат мира по хоккею с шайбой среди мужских команд, сообщает УНН.
Выиграла чемпионат мира сборная Финляндии, которая в финале одержала волевую победу над командой Канады - 3:1 (0:1, 1:0, 2:0).
Шайбы забросили: Марко Анттила (23, 43), Харри Песонен (56) - Ши Теодор (11).
В полуфинале финны выиграли у россиян, а канадцы обыграли чехов.
"Бронза" досталась россиянам, которые в матче за 3-е место в серии буллитов взяли верх над сборной Чехии (3: 2).