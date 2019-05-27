Чемпионом мира по хоккею стала команда Финляндии

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 296 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 28463 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 49983 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 66647 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 117817 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110433 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136925 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144493 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130057 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130134 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Чемпионом мира по хоккею стала команда Финляндии

Чемпионом мира по хоккею стала команда Финляндии

Киев  •  УНН

 • 11967 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. В словацких городах Кошице и Братислава завершился 83-й чемпионат мира по хоккею с шайбой среди мужских команд, сообщает УНН.

Выиграла чемпионат мира сборная Финляндии, которая в финале одержала волевую победу над командой Канады - 3:1 (0:1, 1:0, 2:0).

Шайбы забросили: Марко Анттила (23, 43), Харри Песонен (56) - Ши Теодор (11).

В полуфинале финны выиграли у россиян, а канадцы обыграли чехов.

"Бронза" досталась россиянам, которые в матче за 3-е место в серии буллитов взяли верх над сборной Чехии (3: 2).

Украинские Национальные Новости

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