Чемпіонат світу 2022: ФІФА опублікувала склади кошиків відбору у зоні УЄФА

У європейській кваліфікації 55 учасників будуть розділені на десять груп, в кожну потрапить по одному представнику з кошиків. Збірна Росії не зможе зіграти з командою України, збірна Сербії — з Косово, а Вірменія — з Азербайджаном через політичні причини.

Переможці групи безпосередньо вийдуть у фінальний етап, який пройде в Катарі. Ті, що зайняли другі місця і кращі серед переможців груп нинішнього розіграшу Ліги націй (кращі визначаться по рейтингу), які не забезпечили собі вихід раніше, розіграють три путівки. Серед цих 12 команд буде проведено три міні-турніри на вибування з чотирма учасниками в кожному; переможець кожного з них вийде на світову першість.

Жеребкування пройде 7 грудня. Склади кошиків виглядають наступним чином:



Кошик 1: Бельгія, Франція, Англія, Португалія, Іспанія, Італія, Хорватія, Данія, Німеччина, Нідерланди;



Кошик 2: Швейцарія, Уельс, Польща, Швеція, Австрія, Україна, Сербія, Туреччина, Словаччина, Румунія;



Кошик 3: Росія, Угорщина, Ірландія, Чехія, Норвегія, Північна Ірландія, Ісландія, Шотландія, Греція, Фінляндія;



Кошик 4: Боснія і Герцеговина, Словенія, Чорногорія, Північна Македонія, Албанія, Болгарія, Ізраїль, Білорусь, Грузія, Люксембург;



Кошик 5: Вірменія, Кіпр, Фарерські острови, Азербайджан, Естонія, Косово, Казахстан, Литва, Латвія, Андорра;



Кошик 6: Мальта, Молдова, Ліхтенштейн, Гібралтар, Сан-Марино.



Чемпіонат пройде в Катарі з 21 листопада по 18 грудня 2022 року. Турнір вперше в історії відбудеться взимку, а не влітку. Рішення про перенесення було прийнято організаторами для безпеки гравців і вболівальників через літню спеку на Близькому Сході.

Катар стане першою в історії арабською країною, яка прийме першість. Матчі пройдуть на восьми стадіонах в семи містах. У турнірі візьмуть участь 32 збірні.