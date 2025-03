Чемпионат мира 2022: ФИФА опубликовала составы корзин отбора в зоне УЕФА

В европейской квалификации 55 участников будут разделены на десять групп, в каждую попадет по одному представителю из корзин. Сборная России не сможет сыграть с командой Украины, сборная Сербии — с Косово, а Армения — с Азербайджаном по политическим причинам.

Победители группы напрямую выйдут в финальный этап, который пройдет в Катаре. Занявшие вторые места и лучшие среди победителей групп нынешнего розыгрыша Лиги наций (лучшие определятся по рейтингу), не обеспечившие себе выход ранее, разыграют три путевки. Среди этих 12 команд будет проведено три мини-турнира на выбывание с четырьмя участниками в каждом; победитель каждого из них выйдет на мировое первенство.

Жеребьевка пройдет 7 декабря. Составы корзин выглядят следующим образом:



Корзина 1: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Германия, Нидерланды;



Корзина 2: Швейцария, Уэльс, Польша, Швеция, Австрия, Украина, Сербия, Турция, Словакия, Румыния;



Корзина 3: Россия, Венгрия, Ирландия, Чехия, Норвегия, Северная Ирландия, Исландия, Шотландия, Греция, Финляндия;



Корзина 4: Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Албания, Болгария, Израиль, Беларусь, Грузия, Люксембург;



Корзина 5: Армения, Кипр, Фарерские острова, Азербайджан, Эстония, Косово, Казахстан, Литва, Латвия, Андорра;



Корзина 6: Мальта, Молдавия, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино.



UEFA #WCQ seedings announced



Find out which pot your team will be in for the preliminary draw on 7 December #WorldCup | @UEFAcom

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 27, 2020

Чемпионат пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Турнир впервые в истории состоится зимой, а не летом. Решение о переносе было принято организаторами для безопасности игроков и болельщиков из-за летней жары на Ближнем Востоке.

Катар станет первой в истории арабской страной, которая примет первенство. Матчи пройдут на восьми стадионах в семи городах. В турнире примут участие 32 сборные.