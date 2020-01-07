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Чемпіон світу Де Россі в 36 років оголосив про завершення кар'єри

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КИЇВ. 7 січня. УНН. Півзахисник аргентинського ФК “Бока Хуніорс” Даніель Де Россі прийняв рішення завершити професійну футбольну кар’єру, повідомляє УНН з посиланням на “Football Italia”.

“Я просто відчуваю необхідність повернутися до своєї сім’ї. Я сумую за дочкою, а вона сумує за мною. Я прийняв правильне рішення, і воно остаточне”, — відзначив Де Россі.

36-річний італієць домігся дострокового розірвання контракту з аргентинським клубом, який спочатку був розрахований до червня 2020 року. Нинішньої кампанії гравець провів за “Бока Хуніорс” 6 поєдинків при 1 голу.

Зауважимо, що всю кар’єру, крім крайнього півріччя, Де Россі провів за “Рому” з 2001 по 2019 рік. У складі команди він відіграв 616 матчів, забивши 63 м’ячі і віддавши 54 гольові передачі. В активі гравця два виграних Кубки Італії, один Суперкубок Італії. У складі збірної країни Де Россі вигравав “золото” чемпіонату світу з футболу в 2006 році і ставав віце-чемпіоном Європи 2012 року.

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