Чемпион мира Де Росси в 36 лет объявил о завершении карьеры
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Полузащитник аргентинского ФК “Бока Хуниорс” Даниэль Де Росси принял решение завершить профессиональную футбольную карьеру, сообщает УНН со ссылкой на “Football Italia”.
“Я просто чувствую необходимость вернуться к своей семье. Я скучаю по дочери, а она скучает по мне. Я принял правильное решение, и оно окончательное”, — отметил Де Росси.
36-летний итальянец добился досрочного расторжения контракта с аргентинским клубом, который изначально рассчитан до июня 2020 года. Нынешней кампании игрок провел за “Бока Хуниорс” 6 поединков при 1 гола.
Заметим, что всю карьеру, кроме крайнего полугодия, Де Росси провел за “Рому” с 2001 по 2019 год. В составе команды он сыграл 616 матчей, забив 63 мяча и отдав 54 голевых передачи. В активе игрока два выигранных Кубка Италии, один Суперкубок Италии. В составе сборной страны Де Росси выигрывал “золото” чемпионата мира по футболу в 2006 году и становился вице-чемпионом Европы 2012 года.