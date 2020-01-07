Чемпион мира Де Росси в 36 лет объявил о завершении карьеры

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 109686 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 112070 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 110577 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 122022 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 103252 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106895 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107255 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131742 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130546 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Чемпион мира Де Росси в 36 лет объявил о завершении карьеры

Чемпион мира Де Росси в 36 лет объявил о завершении карьеры

Киев  •  УНН

 • 10519 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. Полузащитник аргентинского ФК “Бока Хуниорс” Даниэль Де Росси принял решение завершить профессиональную футбольную карьеру, сообщает УНН со ссылкой на “Football Italia”.

“Я просто чувствую необходимость вернуться к своей семье. Я скучаю по дочери, а она скучает по мне. Я принял правильное решение, и оно окончательное”, — отметил Де Росси.

36-летний итальянец добился досрочного расторжения контракта с аргентинским клубом, который изначально рассчитан до июня 2020 года. Нынешней кампании игрок провел за “Бока Хуниорс” 6 поединков при 1 гола.

Заметим, что всю карьеру, кроме крайнего полугодия, Де Росси провел за “Рому” с 2001 по 2019 год. В составе команды он сыграл 616 матчей, забив 63 мяча и отдав 54 голевых передачи. В активе игрока два выигранных Кубка Италии, один Суперкубок Италии. В составе сборной страны Де Росси выигрывал “золото” чемпионата мира по футболу в 2006 году и становился вице-чемпионом Европы 2012 года.

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