"Челсі" вдруге став володарем Суперкубка УЄФА

Деталі

Основний час матчу і два додаткові тайми завершилися з рахунком 1:1. У складі “Челсі” відзначився Хакім Зіеш (27-я хвилина), у “Вільярреала” гол забив Херард Морено (73). На 119-й хвилині у складі “Челсі” відбулася заміна воротаря: замість Едуара Менді на поле вийшов Кепа Аррісабалага. Серія пенальті завершилася з рахунком 6:5 на користь лондонців, Аррісабалага відбив два удари з точки, голкіпер “Вільярреала” Серхіо Асенхо відбив один 11-метровий.

Доповнення

“Челсі” провів п’ятий матч за Суперкубок УЄФА і вдруге в історії завоював цей трофей. У 1998 році англійська команда обіграла мадридський “Реал” (1:0). “Вільярреал” вперше претендував на Суперкубок. У минулому сезоні “Челсі” виграв Лігу чемпіонів, а “Вільярреал” став переможцем Ліги Європи.

Для головного тренера “Вільярреала” Унаї Емері це був третій матч за Суперкубок УЄФА, раніше під його керівництвом іспанська “Севілья” двічі не змогла завоювати цей трофей, поступившись “Реалу” в 2014 році (0:2) і програвши в додатковий час “Барселоні” в 2015 році (4:5).

Для наставника лондонців Томаса Тухель це другий європейський трофей у тренерській кар’єрі.

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