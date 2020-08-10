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Частковий імунітет до COVID-19 може виробитися без контакту з коронавірусом - учені

Частковий імунітет до COVID-19 може виробитися без контакту з коронавірусом - учені

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. Імунна система деяких людей, які ніколи не хворіли коронавірусною інфекцією COVID-19, має допоміжні Т-клітини, здатні розпізнавати і реагувати на небезпечний вірус, передає УНН з посиланням на дослідження, опублікованому в журналі Cell.

На думку вчених, причиною цього є так звана перехресна реакція: коли Т-клітини-помічники розвиваються у відповідь на інший вірус, вони реагують на подібний, але раніше не відомий патоген. У цьому випадку Т-клітини можуть залишитися після попереднього контакту людини з іншим видом коронавірусу - ймовірно, одним з чотирьох, які викликають застуду.

За словами вчених, саме ці клітини "можуть допомогти генерувати швидку і сильну імунну відповідь".

Однак, наявність таких антитіл не означає, що люди мають ефективний імунний захист. Частковий імунітет підвищує ймовірність того, що зараження коронавірусом буде протікати в більш легкій формі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вивести Україну з карантину допоможе ІФА-тестування, за умови його масового проведення - інфекціоніст

Нагадаємо, як повідомляв УНН, визначення процентного показника імунного до "ковід" населення допоможе вивести регіони з карантину. Про це заявив ексміністр охорони здоров'я Василь Князевич, запропонувавши КМУ включити дані про антитіла до COVID-19 в критерії карантинного зонування України.

Відзначимо, що визначити антитіла до вірусу допомагає ІФА-тест.

Зокрема, виявлення імуноглобуліну Ig G свідчить про те, що людина контактувала з хворими коронавірусом SARS-CoV-2 і виробила імунітет, або людина вже перехворіла на COVID-19, можливо, навіть безсимптомно.

Як повідомлялося раніше, ще 21 травня МОЗ оновив стандарти медичної допомоги при COVID-19, передбачивши обов'язкове ІФА-тестування, зокрема, для лікарів з метою їх захисту. Окремою категорією громадян, що підлягають ІФА-скринінгу, наказом МОЗ визначено співробітників Національної поліції, Національної гвардії і Держприкордонслужби.

У ЦГЗ МОЗ вже заявили, що на тих, хто ігнорує наказ МОЗ про ІФА-скринінг, чекатимуть великі штрафні санкції.

Українські Національні Новини

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