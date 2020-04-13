Бюджет-2020: на доплати для медиків передбачено 15,8 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. В ухваленому сьогодн Державному бюджеті України на 2020 рік передбачено 15,8 млрд грн на доплати до заробітних плат медичним працівникам. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мінфіну.
“Додатково передбачено 15,8 млрд грн для доплат до заробітної плати медпрацівникам, 3 млрд грн для резервного фонду на здійснення непередбачених заходів та 10,6 млрд грн на одноразові доплати до пенсій", - йдеться у повідомлені.
Водночас, у законопроекті не скорочувались видатки, спрямовані на забезпечення оборони і безпеки держави, підтримку агропромислового комплексу, дорожню інфраструктуру та соціальні видатки.
Нагадаємо, Верховна Рада України на позачерговому засіданні ухвалила в цілому проект закону №3279-д про внесення змін до Державного бюджету України на 2020 рік, який був доопрацьований бюджетним комітетом у зв’язку з епідемією COVID-19.