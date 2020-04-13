Бюджет-2020: на доплати для медиків передбачено 15,8 млрд грн

“Додатково передбачено 15,8 млрд грн для доплат до заробітної плати медпрацівникам, 3 млрд грн для резервного фонду на здійснення непередбачених заходів та 10,6 млрд грн на одноразові доплати до пенсій", - йдеться у повідомлені.

Водночас, у законопроекті не скорочувались видатки, спрямовані на забезпечення оборони і безпеки держави, підтримку агропромислового комплексу, дорожню інфраструктуру та соціальні видатки.

Нагадаємо, Верховна Рада України на позачерговому засіданні ухвалила в цілому проект закону №3279-д про внесення змін до Державного бюджету України на 2020 рік, який був доопрацьований бюджетним комітетом у зв’язку з епідемією COVID-19.