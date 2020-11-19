Буславець анонсувала звіт Міненерго

"Найближчим часом ми представимо звіт за останні 7 місяців. Ми його опублікуємо і я поділюся результатами", - сказала вона.

Буславець додала, що очолила міністерство у надскладний час. Втім, команді Міненерго вдалося досягти чимало результатів у своїх роботі, підкреслила вона.

"Мені запропонували цю посаду в дуже важкі часи в енергетиці. Пандемія, дуже молодий ринок, який потребував певної еволюції, щоб окріпнути. Весною у нас все йшло у прірву, але це був виклик для моєї команди, і за ці 7 місяців, я вважаю, нам є чим пишатися. Нам вдалося стабілізувати ситуацію по всім напрямкам. Владнати кризу, яка була по ВДЕ із інвесторами, і в цілому стабілізувати ситуацію на ринку. Розпочати роботу по напрямку реформування вугільної галузі, розпочати стратегічну роботу по багатьом напрямкам тощо", - уточнила в. о. міністра.

Нагадаємо, Ольга Буславець очолила Міненерго в квітні, в разгар кризи в енергетиці. За цей час вона вивела шахтарів з простою та домовилась з інвесторами в "зелену" енергетику про зниження тарифів.