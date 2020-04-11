Бунт у російській колонії: після придушення сутичок на території знайшли тіло загиблого

Тіло ув’язненого 1989 року народження виявили при розборі завалів після пожежі. На трупі були ознаки насильницької смерті, сказав Інгатенко. За його словами, чоловік міг бути убитий іншими ув’язненими. “Одна з версій, що він співпрацював з адміністрацією”, — сказав омбудсмен.

У розмові з федеральним агентством ТАСС Ігнатенко заявив, що причина смерті ув’язненого поки не встановлена. Джерело ТАСС в правоохоронних органах повідомило, що, за попередніми даними, засуджений наклав на себе руки.

За словами Ігнатенка, інших загиблих після бунту в колонії немає.

9-10 квітня ряд ув’язнених колонії суворого режиму в місті Ангарськ Іркутської області порізали собі вени на знак протесту проти дій адміністрації і підпалили кілька робочих будівель. У колонію ввели спецназ, до ув’язнених застосували силу. Повідомлялося про декілька сотень постраждалих. Самі ув’язнені заявили про двох загиблих. За фактом безладів в ангарської колонії порушено кримінальну справу.