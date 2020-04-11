Бунт в российской колонии: после подавления столкновений на территории нашли тело погибшого
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В ИК-15 Ангарска, где произошел бунт и пожар, обнаружили тело погибшего заключенного. Об этом федеральным СМИ РФ сообщил уполномоченный по правам человека в Иркутской области Виктор Игнатенко, пишет УНН.
Тело заключенного 1989 года рождения обнаружили при разборе завалов после пожара. На трупе были признаки насильственной смерти, сказал Ингатенко. По его словам, мужчина мог быть убит другими заключенными. “Одна из версий, что он сотрудничал с администрацией”, — сказал омбудсмен.
В разговоре с федеральным агентством ТАСС Игнатенко заявил, что причина смерти заключенного пока не установлена. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что, по предварительным данным, осужденный покончил с собой.
По словам Игнатенко, других погибших после бунта в колонии нет.
9-10 апреля ряд заключенных колонии строгого режима в городе Ангарск Иркутской области вскрыли себе вены в знак протеста против действий администрации и подожгли несколько рабочих построек. В колонию ввели спецназ, к заключенным применили силу. Сообщалось о нескольких сотнях пострадавших. Сами заключенные заявили о двух погибших. По факту беспорядков в ангарской колонии возбуждено уголовное дело.