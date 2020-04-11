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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105062 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Бунт в российской колонии: после подавления столкновений на территории нашли тело погибшого

Бунт в российской колонии: после подавления столкновений на территории нашли тело погибшого

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. В ИК-15 Ангарска, где произошел бунт и пожар, обнаружили тело погибшего заключенного. Об этом федеральным СМИ РФ сообщил уполномоченный по правам человека в Иркутской области Виктор Игнатенко, пишет УНН.

Тело заключенного 1989 года рождения обнаружили при разборе завалов после пожара. На трупе были признаки насильственной смерти, сказал Ингатенко. По его словам, мужчина мог быть убит другими заключенными. “Одна из версий, что он сотрудничал с администрацией”, — сказал омбудсмен.

В разговоре с федеральным агентством ТАСС Игнатенко заявил, что причина смерти заключенного пока не установлена. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что, по предварительным данным, осужденный покончил с собой.

По словам Игнатенко, других погибших после бунта в колонии нет.

9-10 апреля ряд заключенных колонии строгого режима в городе Ангарск Иркутской области вскрыли себе вены в знак протеста против действий администрации и подожгли несколько рабочих построек. В колонию ввели спецназ, к заключенным применили силу. Сообщалось о нескольких сотнях пострадавших. Сами заключенные заявили о двух погибших. По факту беспорядков в ангарской колонии возбуждено уголовное дело.

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