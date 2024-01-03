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Британська розвідка: рф змінила підхід до планування дальніх ракетних ударів по території України

Британська розвідка: рф змінила підхід до планування дальніх ракетних ударів по території України

Київ • УНН

 • 27888 перегляди

росія змінює стратегію, щоб атакувати оборонну промисловість України ракетами дальнього радіусу дії, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Останні російські удари по території України свідчать про зміну підходів командування рф до проведення дальніх ударів. Країна-агресор сконцентрувалась на оборонних потужностях. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії, пише УНН.

З 29 грудня 2023 року росія збільшила інтенсивність своїх дальніх ударних операцій проти України. Її сили залучили значну частину запасів крилатих і балістичних ракет повітряного базування, які вони накопичили за останні місяці,

- йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що ці удари, ймовірно, насамперед були спрямовані проти оборонної промисловості України. Це контрастує з великими атаками минулої зими, під час яких основний акцент було зроблено на удари по енергетичній інфраструктурі України. Також у міністерстві нагадали, що, схоже, росія була готова відновити цю кампанію, завдавши ударів по енергетичних об'єктах на початку грудня 2023 року.

Ці нові операції припускають принаймні тимчасову зміну підходу росії до завдання дальніх ударів. російські фахівці з планування, безумовно, усвідомлюють зростаючу важливість оборонно-промислового потенціалу в міру підготовки до тривалої війни,

- йдеться в повідомленні.

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