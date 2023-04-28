Бронювання працівників від мобілізації: уряд вніс зміни до порядку
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Кабінет міністрів України визначив строки подачі та погодження документів щодо бронювання військовозобов’язаних за списком під час дії воєнного стану. Про це повідомляє УНН з посиланням на постійного представника КМУ у Верховній Раді Тараса Мельничука.
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«Внесено зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних за списком військовозобовʼязаних під час дії воєнного стану», - написав Мельничук.
За його словами, передбачено подання органами державної влади, іншими державними органами у строк не більше ніж 5 робочих днів до Генерального штабу Збройних Сил (СБУ, Службі зовнішньої розвідки) списків для їх перевірки та погодження; погодження та подання Генеральним штабом Збройних Сил (СБУ, Службою зовнішньої розвідки) у строк не більше ніж 10 робочих днів списків до Мінекономіки; прийняття Мінекономіки рішення про бронювання військовозобовʼязаних у строк не більше ніж 5 робочих днів; зарахування військовозобовʼязаного на спеціальний військовий облік територіальним центром комплектування та соціальної підтримки у строк не більше ніж 5 робочих днів.
Доповнення
Уряд ухвалив постанову про бронювання працівників компаній, що мають статус "критичних". Міністерство цифрової трансформації в Telegram пояснило, які критерії повинна мати компанія, щоб забронювати працівників.