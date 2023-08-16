Британські банки закривають рахунки компаній, які торгують з Україною – ЗМІ

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У листі до міністра фінансів Великої Британії Ендрю Гріффіта, з яким видання Politico ознайомилося, співголова Британсько-української торговельної палати (BUCC) Бейт Томс сказав, що британські фірми все більше «бояться торгувати з Україною з Великої Британії» через ризик замороження рахунків.

У листі від 26 липня, копія якого також надіслана міністру бізнесу та торгівлі Великої Британії Нусрату Гані, стверджується, що BUCC отримав численні скарги від компаній, які закрили банківські рахунки або відхилили їхні спроби відкрити рахунки через операції в Україні.

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«Якщо торгівля з Великої Британії з Україною буде неможлива для малих і середніх підприємств, економіки Великобританії та України постраждають, що зашкодить здатності України фінансувати свою оборону та зробить Україну ще більш залежною від зовнішньої допомоги», — попередив він.

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