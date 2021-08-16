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Британія надсилає ще 200 військових в аеропорт Кабула

Британія надсилає ще 200 військових в аеропорт Кабула

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Велика Британія посилає до Кабула ще 200 військовослужбовців для допомоги в евакуації. Про це пише УНН з посиланням на Sky News.

Деталі

Загальна чисельність британського збройного контингенту складатиме близько 900 осіб. Додаткове підкріплення повинно прибути найближчим часом.

Крім того, в цей регіон буде направлено більше британських військ, щоб мати можливість швидко перебратися до Афганістану в разі потреби.

Додаткові сили в Великобританії також знаходяться в готовності на випадок, якщо вони будуть потрібні “для виконання оборонних завдань”.

Контекст

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони увійшли в Кабул. Представник “Талібану” заявив, що рух чекає “мирної передачі влади” у “наступні кілька днів”.

Згодом таліби заявили, що увійшли до президентського палацу в столиці Афганістану Кабулі.

Головою перехідного уряду Афганістану мали б призначити ексголову МВС країни Алі Ахмада Джалалі, повідомляв телеканал Al Arabiya. Однак, у неділю два представники талібів заявили агентству Reuters, що в Афганістані не буде перехідного уряду і що угруповання очікує повної передачі влади.

Після захоплення талібами палац у Кабулі, аеропорт у місті був забитий натовпами втікаючих з країни.

Зокрема понад 60 країн напередодні виступили зі спільною заявою з закликом дозволити покинути Афганістан всім, хто захоче це зробити, після захоплення влади “Талібаном”.

Як повідомили УНН в міжнародному аеропорту “Бориспіль”, наразі продовжується оформлення громадян, які вночі прибули літаком з Кабулу. Зокрема, вирішується питання щодо оформлення і подальшого перебування на території України громадян Афганістану.

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