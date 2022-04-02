Бригадний генерал США запропонував надати сучасну зброю Україні замість безпольотної зони

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"На мій погляд, США повинні забезпечити більш надійну і більш швидку військову логістику для України. Швидкість і ефективність у підтримці України також має стримуюче значення проти Росії. Коли російські командири зрозуміють, що НАТО і США швидко поповнюють запаси українських підрозділів, це матиме на них деморалізуючий вплив", - заявив американський генерал.

"Замість безпольотної зони під егідою НАТО Заходу слід швидко розглянути питання про надання сучасної зброї для протидії повітряним атакам літаків, ракет і кораблів, щоб Україна могла створити свою власну "штучну" безпольотну зону", — підсумував Блейн Холт.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про домовленість щодо "конкретних кроків", які повинні зменшити кількість російських ракет, що потрапляють в об'єкти в Україні, після після переговорів з американською делегацією у Варшаві.

30 березня група сенаторів США обох партій закликали прискорити поставки летального і нелетального озброєння Україні.