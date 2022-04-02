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Бригадный генерал США предложил предоставить современное оружие Украине, вместо бесполетной зоны

Киев • УНН

 • 322098 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Вместо создания бесполетной зоны в классическом варианте, США должны рассмотреть вопрос предоставления Украине современного оружия для противодействия авиа и ракетным ударам, а также атакам с моря. Об этом в комментарии Guildhall заявил бригадный генерал армии США Блейн Холт, передает УНН.

Бригадный генерал США предложил предоставить современное оружие Украине, вместо бесполетной зоны

Детали

"На мой взгляд, США должны обеспечить более надежную и более быструю военную логистику для Украины. Скорость и эффективность в поддержке Украины также имеет сдерживающее значение против России. Когда российские командиры поймут, что НАТО и США быстро пополняют запасы украинских подразделений, это окажет на них деморализующее воздействие", — заявил американский генерал.

"Вместо бесполетной зоны под эгидой НАТО Западу следует быстро рассмотреть вопрос о предоставлении современного оружия для противодействия воздушным атакам самолетов, ракет и кораблей, чтобы Украина могла создать свою собственную "искусственную" бесполетную зону", — подытожил Блейн Холт.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о договоренности по "конкретным шагам", которые должны уменьшить количество российских ракет, попадающих в объекты в Украине, после после переговоров с американской делегацией в Варшаве.

30 марта группа сенаторов США обеих партий призвали ускорить поставки летального и нелетального вооружения Украине.

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