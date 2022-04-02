Бригадный генерал США предложил предоставить современное оружие Украине, вместо бесполетной зоны
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Вместо создания бесполетной зоны в классическом варианте, США должны рассмотреть вопрос предоставления Украине современного оружия для противодействия авиа и ракетным ударам, а также атакам с моря. Об этом в комментарии Guildhall заявил бригадный генерал армии США Блейн Холт, передает УНН.
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"На мой взгляд, США должны обеспечить более надежную и более быструю военную логистику для Украины. Скорость и эффективность в поддержке Украины также имеет сдерживающее значение против России. Когда российские командиры поймут, что НАТО и США быстро пополняют запасы украинских подразделений, это окажет на них деморализующее воздействие", — заявил американский генерал.
"Вместо бесполетной зоны под эгидой НАТО Западу следует быстро рассмотреть вопрос о предоставлении современного оружия для противодействия воздушным атакам самолетов, ракет и кораблей, чтобы Украина могла создать свою собственную "искусственную" бесполетную зону", — подытожил Блейн Холт.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о договоренности по "конкретным шагам", которые должны уменьшить количество российских ракет, попадающих в объекты в Украине, после после переговоров с американской делегацией в Варшаве.
30 марта группа сенаторов США обеих партий призвали ускорить поставки летального и нелетального вооружения Украине.