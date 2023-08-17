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Бригада "Азов" розпочала виконання бойових завдань у Серебрянському лісництві - Уршалович

Бригада "Азов" розпочала виконання бойових завдань у Серебрянському лісництві - Уршалович

Київ • УНН

 • 2359038 перегляди

КИЇВ. 17 серпня. УНН. Бригада спецпризначення "Азов" відновилася та розпочала виконання бойових завдань у районі Серебрянського лісництва. Про це під час брифінгу повідомив т.в.о. директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович, передає УНН.

Цитата

"Легендарна бригада спеціального призначення "Азов" відновилася і розпочала виконання бойових завдань у районі Серебрянського лісництва. Воїни "Азова" надійно утримують займані рубежі та завдають противнику нищівних втрат у живій силі та техніці", - сказав він.

Деталі

Уршалович повідомив, що 15 серпня артилеристи бригади знищили в районі Серебрянського лісництва ворожий мінометний розрахунок та інженерну машину "БАТ-2". Обидві цілі були вражені прямим влучанням.

Нагадаємо

Полк "Азов" провів навчання за участі командира Дениса Прокопенка, який повернувся до України з полону. Вони відпрацювали тактику ведення бою.

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