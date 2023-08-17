Бригада "Азов" розпочала виконання бойових завдань у Серебрянському лісництві - Уршалович

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"Легендарна бригада спеціального призначення "Азов" відновилася і розпочала виконання бойових завдань у районі Серебрянського лісництва. Воїни "Азова" надійно утримують займані рубежі та завдають противнику нищівних втрат у живій силі та техніці", - сказав він.

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Уршалович повідомив, що 15 серпня артилеристи бригади знищили в районі Серебрянського лісництва ворожий мінометний розрахунок та інженерну машину "БАТ-2". Обидві цілі були вражені прямим влучанням.

Нагадаємо

Полк "Азов" провів навчання за участі командира Дениса Прокопенка, який повернувся до України з полону. Вони відпрацювали тактику ведення бою.