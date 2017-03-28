Brent зросла в ціні до 50,98 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у травні у вівторок зранку зросли в ціні до 50,98 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:17, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,45%.
При цьому ціна травневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 48,00 долара за барель, додавши 0,57%.
Нагадаємо, у лютому Україна скоротила видобуток нафти на 11,1% порівняно з аналогічним періодом 2016 року.