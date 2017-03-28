Brent выросла в цене до 50,98 долл. за баррель

По данным издания по состоянию на 8:17, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,45%.

При этом цена майских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 48,00 долларов за баррель, прибавив 0,57%.

Напомним, в феврале Украина сократила добычу нефти на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.