Brent выросла в цене до 50,98 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае во вторник утром выросли в цене до 50,98 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:17, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,45%.
При этом цена майских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 48,00 долларов за баррель, прибавив 0,57%.
Напомним, в феврале Украина сократила добычу нефти на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.