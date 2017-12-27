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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Brent торгується на рівні 66,67 дол. за барель

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у лютому у середу зранку впали в ціні до 66,67 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.

Brent торгується на рівні 66,67 дол. за барель

За даними видання станом на 8:13, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,52%.

При цьому ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 59,72 долара за барель, втративши 0,42%.

Нагадаємо, напередодні Brent торгувалася на рівні 65,27 дол. за барель.

Українські Національні Новини

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