Brent торгується на рівні 50,86 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у липні у середу зранку зросли в ціні до 50,86 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:15, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,79%.
При цьому ціна червневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 47,96 долара за барель, додавши 0,63%.
Нагадаємо, Д.Трамп скасував рішення Б.Обами щодо заборони розробки шельфу США.