Brent торгується на рівні 27,23 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у травні у четвер зранку під час торгів впали в ціні до 27,23 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 7:57, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,58%.
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При цьому ціна травневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 24,17 долара за барель, втративши 1,31%.
Нагадаємо, світовий ринок нафти 9 березня пережив "чорний понеділок" - найбільше різке падіння цін з 1991 року з початком війни у Перській затоці.
Після цього ринок нафти пережив ще кілька падінь цін. 18 березня ціна нафти впала нижче 25 доларів за барель вперше з 2003 року.