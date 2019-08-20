Бойовики знову обстріляли агрофірму біля Бахмута
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Бойовики, попри режим припинення вогню, знову обстріляли приватне акціонерне товариство "Бахмутський аграрний союз". Про це повідомили у пресцентрі операції Об’єднаних сил, передає УНН.
"Бойовики знову обстріляли Бахмутський аграрний союз. Не дивлячись на режим припинення вогню, окупанти вчергове вдаються до провокацій та порушують заборону на використання будь-якої зброї.
"Зокрема, 18.08.2019 орієнтовно з 07.36 до 07.45 з боку ЗФ РФ із напрямку Доломітне – у напрямку Новолуганського здійснено обстріл цивільної інфраструктури на території ПрАТ “Бахмутський аграрний союз", - йдеться в повідомленні.
О 08:55 19 серпня отримано повідомлення про факт влучання боєприпасів стрілецької зброї у службові приміщення на території агрофірми.
Внаслідок влучення боєприпасів стрілецької зброї калібру 5.45 мм у службових приміщеннях свиноферми агрофірми "Бахмутський аграрний союз" розбиті вікна. Постраждалих працівників виявлено не було.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що 10 липня приблизно о 21:00 противник здійснив обстріл ТОВ "Бахмутський аграрний союз". Тоді на сільськогосподарському полі зафіксували дві величезні вирви, саме від вибуху артилерійських снарядів калібру 122 мм.