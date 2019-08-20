Боевики снова обстреляли агрофирму возле Бахмута
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Боевики, несмотря на режим прекращения огня, снова обстреляли частное акционерное общество "Бахмутский аграрный союз". Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил, передает УНН.
"Боевики снова обстреляли Бахмутский аграрный союз. Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты в очередной раз прибегают к провокациям и нарушают запрет на использование любого оружия.
"В частности, 18.08.2019 ориентировочно с 07.36 до 07.45 со стороны ЗФ РФ по направлению Доломитное - в направлении Новолуганского осуществлено обстрел гражданской инфраструктуры на территории ЗАО "Бахмутский аграрный союз", - говорится в сообщении.
В 8:55 19 августа получено сообщение о факте попадания боеприпасов стрелкового оружия в служебные помещения на территории агрофирмы.
Вследствие попадания боеприпасов стрелкового оружия калибра 5.45 мм в служебных помещениях свинофермы агрофирмы "Бахмутский аграрный союз" разбиты окна. Пострадавших сотрудников выявлено не было.
Напомним, ранее стало известно, что 10 июля около 21:00 противник совершил обстрел ООО "Бахмутский аграрный союз". Тогда на сельскохозяйственном поле зафиксировали две огромные воронки, именно от взрыва артиллерийских снарядов калибра 122 мм.