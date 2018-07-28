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Бойовики з ночі чотири рази обстріляли українські сили на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 липня. УНН. Бойовики сьогодні з опівночі вже чотири рази обстріляли українських військовослужбовців на Донбасі. Про це повідомив під час брифінгу речник Міноборони Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

"З опівночі українськими військовими зафіксовано чотири прицільних ворожих обстріли", - повідомив він.

Зокрема, з його слів, вночі російсько-окупаційні війська проявили активність в районі Кримського, Світлодарська, Лебединського та Широкиного, де зафіксовано ворожі обстріли з гранатометів та стрілецької зброї.

"Від початку поточної доби втрат серед наших українських військовослужбовців внаслідок бойових дій немає", - додав представник Міноборони.

Водночас минулої доби внаслідок бойових дій загинув один український захисник, 1974 р.н.

Підрозділи Об’єднаних сил протягом минулої доби декілька разів адекватно придушували ворожу вогневу активність, застосовуючи виключно штатне піхотне озброєння, додав речник оборонного відомства.

Нагадаємо, минулої доби, 27 липня, бойовики 34 рази порушували режим припинення вогню.

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