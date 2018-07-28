Боевики с ночи четыре раза обстреляли украинские силы на Донбассе

"С полуночи украинскими военными зафиксировано четыре прицельных вражеских обстрела", - сообщил он.

В частности, по его словам, ночью российско-оккупационные войска проявили активность в районе Крымского, Светлодарска, Лебединского и Широкино, где зафиксировано враждебные обстрелы из гранатометов и стрелкового оружия.

"С начала текущих суток потерь среди наших украинских военнослужащих в результате боевых действий нет", - добавил представитель Минобороны.

В то же время прошедшие сутки в результате боевых действий погиб один украинский защитник, 1974 г.р.

Подразделения Объединенных сил за прошедшие сутки несколько раз адекватно подавляли вражескую огневую активность, применяя исключительно штатное пехотное вооружение, добавил представитель оборонного ведомства.

Напомним, за минувшие сутки, 27 июля, боевики 34 раза нарушали режим прекращения огня.