Бойовики вели обстріл з артилерійських гармат в бік Гнутового
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. З початку доби ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі залишається контрольованою. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр Об єднаних сил, передає УНН.
“Упродовж поточної доби, від 7-ї ранку і до 18-ї години вечора противник продовжував збройні провокації проти українських військ на окремих напрямках”, — повідомляють в прес-центрі.
Так, впродовж доби режим тиші зберігався на луганському та донецькому напрямку.
“На маріупольському напрямку ворог проявляв незначну активність. Зі стрілецької зброї і гранатометів вів вогонь по наших позиціях поблизу Кам’янки та Лебединки. Також окупанти з вогневих позицій поблизу Новоазовська випустили два снаряди зі 122-мм артилерійських гармат в бік Гнутового”, — йдеться в повідомленні прес-служби.
Під час бойових дій втрат серед українських захисників немає.
Як повідомляв УНН, на Донбасі помітили 15 ворожих вантажівок, які рухалися з боку РФ.