Бойовики вели обстріл з артилерійських гармат в бік Гнутового

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КИЇВ. 20 червня. УНН. З початку доби ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі залишається контрольованою. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр Об єднаних сил, передає УНН.

“Упродовж поточної доби, від 7-ї ранку і до 18-ї години вечора противник продовжував збройні провокації проти українських військ на окремих напрямках”, — повідомляють в прес-центрі.

Так, впродовж доби режим тиші зберігався на луганському та донецькому напрямку.

“На маріупольському напрямку ворог проявляв незначну активність. Зі стрілецької зброї і гранатометів вів вогонь по наших позиціях поблизу Кам’янки та Лебединки. Також окупанти з вогневих позицій поблизу Новоазовська випустили два снаряди зі 122-мм артилерійських гармат в бік Гнутового”, — йдеться в повідомленні прес-служби.

Під час бойових дій втрат серед українських захисників немає.

Як повідомляв УНН, на Донбасі помітили 15 ворожих вантажівок, які рухалися з боку РФ.

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