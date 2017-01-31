Бойовики у Красногорівці провели обстріли з трьох видів забороненого мінськими угодами озброєння
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Минулої доби бойовики у Красногорівці провели потужний обстріл одночасно з трьох видів важкого забороненого за мінськими угодами озброєння. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Серед дня окупанти не припиняли чинити провокації із застосуванням стрілецької зброї та гранатометів. Найпотужніший за силою ворожий обстріл відбувся у Красногорівці, коли противник вів вогонь одночасно з трьох видів важкого озброєння — 82-мм та 120-мм мінометів, 122-мм гармат. При цьому було випущено близько 50 боєприпасів”, — сказав він.
Крім цього, вчора бойовики організували 2 сеанси обстрілів з важкого озброєння — ранковий (між 7 та 12 годиною) та вечірній (між 20 та 24 годиною).
Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку противник організував 40 обстрілів, зокрема 9 — з важкого озброєння.
Нагадаємо, під час боїв в Авдіївці загинуло 10 бойовиків.