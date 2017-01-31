Боевики в Красногоровке провели обстрелы из трех видов запрещенного минскими соглашениями вооружения
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. За прошедшие сутки боевики в Красногоровке провели мощный обстрел одновременно из трех видов тяжелого запрещенного минскими соглашениями вооружения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"Среди дня оккупанты не прекращали совершать провокации с применением стрелкового оружия и гранатометов. Самый мощный по силе вражеский обстрел произошел в Красногоровке, когда противник вел огонь одновременно из трех видов тяжелого вооружения - 82-мм и 120-мм минометов, 122-мм орудий. При этом было выпущено около 50 боеприпасов ", - сказал он.
Кроме этого, вчера боевики организовали 2 сеанса обстрелов из тяжелого вооружения - утренний (между 7 и 12 часами) и вечерний (между 20 и 24 часами).
Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении противник организовал 40 обстрелов, в том числе 9 - из тяжелого вооружения.
Напомним, во время боев в Авдеевке погибли 10 боевиков .