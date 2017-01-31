Боевики в Красногоровке провели обстрелы из трех видов запрещенного минскими соглашениями вооружения

"Среди дня оккупанты не прекращали совершать провокации с применением стрелкового оружия и гранатометов. Самый мощный по силе вражеский обстрел произошел в Красногоровке, когда противник вел огонь одновременно из трех видов тяжелого вооружения - 82-мм и 120-мм минометов, 122-мм орудий. При этом было выпущено около 50 боеприпасов ", - сказал он.

Кроме этого, вчера боевики организовали 2 сеанса обстрелов из тяжелого вооружения - утренний (между 7 и 12 часами) и вечерний (между 20 и 24 часами).

Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении противник организовал 40 обстрелов, в том числе 9 - из тяжелого вооружения.

Напомним, во время боев в Авдеевке погибли 10 боевиков .