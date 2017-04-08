Бойовики стріляли з бронетехніки у районі Докучаєвська

За словами А.Лисенка, на маріупольському напрямку обстановка практично незмінна, більшість випадків порушення перемир’я припадає на південну частину напрямку, а саме на ділянку фронту Чермалик-Широкине.

“Тут противник активно відкриває вогонь у напрямку наших укріплень з усього арсеналу легкого озброєння, крім снайперських гвинтівок. Натомість обстріл ворожого снайпера знову було зафіксовано у районі Докучаєвська. Там бандформування застосували бронетехніку та випустили три міни у бік наших позицій у Новогригорівці”, — сказав він.

Також міномети ворог застосував, зазначив речник Міноборони, вчора у Мар’їнському районі, де випустив більше 20 мін по оборонцях Мар’їнки та Красногорівки.

“Там же після заходу сонця провокував наших військових на відкриття вогню у відповідь, обстрілюючи упродовж години українські позиції зі стрілецької зброї”, — уточнив він.

Нагадаємо, п’ятеро українських бійців зазнали поранень за добу в зоні АТО.