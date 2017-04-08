Боевики стреляли из бронетехники в районе Докучаевска
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Незаконные вооруженные формирования за прошедшие сутки на мариупольском направлении совершили 24 обстрела, в частности применили бронетехнику в районе Докучаевска. Об этом сказал на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
По словам А.Лысенко, на мариупольском направлении обстановка практически неизменна, большинство случаев нарушения перемирия приходятся на южную часть направления, а именно на участок фронта Чермалык-Широкино.
"Здесь противник активно открывает огонь в направлении наших укреплений из всего арсенала легкого вооружения, кроме снайперских винтовок. Зато обстрел вражеского снайпера снова было зафиксировано в районе Докучаевска. Там бандформирования применили бронетехнику и выпустили три мины в сторону наших позиций в Новогригорьевке", - сказал он.
Также минометы враг применил, отметил представитель Минобороны, вчера в Марьинском районе, где выпустил более 20 мин по защитникам Марьинки и Красногоровки.
"Там же после захода солнца провоцировал наших военных на открытие ответного огня, обстреливая в течение часа украинские позиции из стрелкового оружия", - уточнил он.
Напомним, пятеро украинских бойцов получили ранения в сутки в зоне АТО.