Боевики стреляли из бронетехники в районе Докучаевска

По словам А.Лысенко, на мариупольском направлении обстановка практически неизменна, большинство случаев нарушения перемирия приходятся на южную часть направления, а именно на участок фронта Чермалык-Широкино.

"Здесь противник активно открывает огонь в направлении наших укреплений из всего арсенала легкого вооружения, кроме снайперских винтовок. Зато обстрел вражеского снайпера снова было зафиксировано в районе Докучаевска. Там бандформирования применили бронетехнику и выпустили три мины в сторону наших позиций в Новогригорьевке", - сказал он.

Также минометы враг применил, отметил представитель Минобороны, вчера в Марьинском районе, где выпустил более 20 мин по защитникам Марьинки и Красногоровки.

"Там же после захода солнца провоцировал наших военных на открытие ответного огня, обстреливая в течение часа украинские позиции из стрелкового оружия", - уточнил он.

Напомним, пятеро украинских бойцов получили ранения в сутки в зоне АТО.