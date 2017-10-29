Бойовики продали три тонни вкраденого пального, щоб купити алкоголю і наркотиків
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Бойовики з числа так званого першого армійського корпусу вкрали у своїй частині 3 тонни пального, щоб на отримані кошти купити алкоголю та наркотиків. Про це сьогодні сказав речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"27 жовтня в одній з військових частин так званого 1 АК виявлено велику нестачу пально-мастильний матеріалів. Зокрема, обсяги вкраденого бензину та дизельного пального становлять від 3 тонн і більше. Вже встановлено, що бойовики, які підозрюються у розкраданні пального, витрачали зароблені кошти на придбання алкоголю та наркотичних речовин", - розповів він.
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Через це, за словами Лисенка, командуванням російсько-окупаційних військ призначило додаткові перевірки наявності та цільового використання пально-мастильних матеріалів в інших частинах.
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