Бойовики продали три тонни вкраденого пального, щоб купити алкоголю і наркотиків

"27 жовтня в одній з військових частин так званого 1 АК виявлено велику нестачу пально-мастильний матеріалів. Зокрема, обсяги вкраденого бензину та дизельного пального становлять від 3 тонн і більше. Вже встановлено, що бойовики, які підозрюються у розкраданні пального, витрачали зароблені кошти на придбання алкоголю та наркотичних речовин", - розповів він.

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Через це, за словами Лисенка, командуванням російсько-окупаційних військ призначило додаткові перевірки наявності та цільового використання пально-мастильних матеріалів в інших частинах.

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