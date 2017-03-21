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Бойовики по Троїцькому випустили 10 мінометних снарядів

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Бойовики минулої доби застосували міномети на Луганщині, зокрема, 10 снарядів випустили по Троїцькому. Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

"На луганському напрямку обстановка залишається незмінною: понад 70 ворожих обстрілів припадають на Попаснянський район. Окупанти один раз застосували міномети, це сталося у Троїцькому і при цьому випустили 10 мінометних снарядів. І також окупанти порушили режим тиші у Станиці Луганській і Трьохізбенці та Кримському", - повідомив він.

Як повідомляв УНН, за даними Луганської ОДА 20 березня внаслідок обстрілу пошкоджено ЛЕП, без світла залишились 1 тис. 400 абонентів у селах Трьохізбенка, Оріхово-Донецьке і Калаус Новоайдарського району.

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