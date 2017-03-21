Боевики по Троицкому выпустили 10 минометных снарядов

"На луганском направлении обстановка остается неизменной: более 70 вражеских обстрелов произошли в Попаснянском районе. Оккупанты один раз применили минометы, это произошло в Троицком и при этом выпустили 10 минометных снарядов. И также оккупанты нарушили режим тишины в Станице Луганской и Трехизбенке и Крымском", - сообщил он.

Как сообщал УНН, по данным Луганской ОГА 20 марта в результате обстрела повреждены ЛЭП, без света остались 1 тыс. 400 абонентов в селах Трехизбенка, Орехово-Донецкое и Калаус Новоайдарского района.