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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 118391 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 177360 просмотра

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11 марта, 14:39 • 129593 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124602 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117142 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Боевики по Троицкому выпустили 10 минометных снарядов

Боевики по Троицкому выпустили 10 минометных снарядов

Киев  •  УНН

 • 8570 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Боевики за прошедшие сутки применили минометы на Луганщине, в частности, 10 снарядов выпустили по Троицкому. Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

"На луганском направлении обстановка остается неизменной: более 70 вражеских обстрелов произошли в Попаснянском районе. Оккупанты один раз применили минометы, это произошло в Троицком и при этом выпустили 10 минометных снарядов. И также оккупанты нарушили режим тишины в Станице Луганской и Трехизбенке и Крымском", - сообщил он.

Как сообщал УНН, по данным Луганской ОГА 20 марта в результате обстрела повреждены ЛЭП, без света остались 1 тыс. 400 абонентов в селах Трехизбенка, Орехово-Донецкое и Калаус Новоайдарского района.

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