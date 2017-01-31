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Бойовики підтягують резерви в районі Авдіївки - СЦКК

Бойовики підтягують резерви в районі Авдіївки - СЦКК

Київ • УНН

 • 9857 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Бойовики в районі Авдіївки підтягують резерви, нарощують чисельність особового складу на передових позиціях, а також підтягують нові зразки озброєння і військової техніки. Про це повідомив керівник української сторони СЦКК, генерал-майор Анатолій Петренко, передає УНН з посиланням на прес-службу МОУ.

"Спільним центром спільно із спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ вживаються всі заходи з метою ввести режим тиші, припинити активні дії противника та зупинити використання забороненої мінськими угодами озброєння та військової техніки. Натомість противник продовжує маневрувати силами і засобами, підтягує резерви, нарощує чисельність особового складу на передових позиціях, а також підтягує нові зразки озброєння і військової техніки, та збільшує чисельність застосованих боєприпасів", - повідомив А.Петренко.

З його слів, на цей час ремонтно-відновлювальні роботи з метою відновлення критичних послуг для населення Авдіївки та авдіївського коксо-хімічного комбінату не вдаються, оскільки тривають активні бойові дії.

"Заходи по припиненню вогню вживаються", - зазначив А.Петренко.

Нагадаємо, зі слів представника української сторони СЦКК, бойовики за два з половиною дні зробили 10 спроб штурму позицій ЗСУ в районі Авдіївки.

Як повідомляв УНН, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

Також нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи.

За даними штабу АТО, у ніч на 31 січня бойовики випустили в бік українських позицій понад 80 ракет із “Градів”.

Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.

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