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Боевики подтягивают резервы в районе Авдеевки - СЦКК

Боевики подтягивают резервы в районе Авдеевки - СЦКК

Киев • УНН

 • 9857 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Боевики в районе Авдеевки подтягивают резервы, наращивают численность личного состава на передовых позициях, а также подтягивают новые образцы вооружения и военной техники. Об этом сообщил руководитель украинской стороны СЦКК, генерал-майор Анатолий Петренко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МОУ.

"Общим центром совместно со специальной мониторинговой миссией ОБСЕ принимаются все меры с целью ввести режим тишины, прекратить активные действия противника и остановить использование запрещенного минскими соглашениями вооружения и военной техники. Зато противник продолжает маневрировать силами и средствами, подтягивает резервы, увеличивает численность личного состава на передовых позициях, а также подтягивает новые образцы вооружения и военной техники, и увеличивает численность применяемых боеприпасов", - сообщил А.Петренко.

По его словам, в настоящее время ремонтно-восстановительные работы с целью восстановления критических услуг для населения Авдеевки и авдеевского коксо-химического комбината не проводятся, поскольку идут активные боевые действия.

"Меры по прекращению огня используются", - отметил А.Петренко.

Напомним, по словам представителя украинской стороны СЦКК, боевики за два с половиной дня сделали 10 попыток штурма позиций ВСУ в районе Авдеевки.

Как сообщал УНН, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

Также напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и есть угроза гуманитарной катастрофы.

По данным штаба АТО, в ночь на 31 января боевики выпустили в сторону украинских позиций более 80 ракет из "Градов".

Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.

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