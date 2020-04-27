Бойовики обстріляли українські позиції в зоні ООС, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Незаконні збройні формування порушили "режим тиші" і обстріляли сили ООС поблизу Південного та Кримського, поранено двох військовослужбовців. Про це повідомляє пресцентр ООС, інформує УНН.
"Сьогодні, 27 квітня, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції Об’єднаних сил.Так, біля населено пункту Південне противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Внаслідок обстрілу один наш захисник отримав осколкове поранення", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що також обстріли велись неподалік населеного пункту Кримське.
"Було поранено ще одного українського героя. Противник застосував гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети", - повідомили в ООС.
У пресслужбі вказали, що воїнам надали першу медичну допомогу та оперативно евакуювали до лікувальних закладів, а на обстріли бойовиків військові відповіли зустрічним вогнем. Втрати противника уточнюються.
Як повідомлялося раніше в УНН, станом 12:30 сьогодні, було обліковано 1 ворожий обстріл на Луганському напрямку.