ООС: з початку доби бойовики один раз обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. З початку доби бойовики один раз обстріляли українські позиції - поблизу Катеринівки. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Максим Праута, передає УНН.
"Станом на 12:30 сьогодні обліковано 1 ворожий обстріл на Луганському напрямку", - зазначив Праута.
Зазначається, що з о пів на другу ночі противник півгодини з боку Молодіжного вів вогонь по наших позиціях біля Катеринівки зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а також випустив 5 мін 120-го калібру. У відповідь на це порушення Об’єднані сили застосували чергові вогневі засоби.
"Наразі наші воїни тримають ситуацію під цілковитим контролем. Втрат у лавах Об’єднаних сил немає, втрати ворога уточнюються", - додає він.
За словами Праути, випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.
Нагадаємо, за минулу добу збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили зобов’язання щодо припинення вогню.