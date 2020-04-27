ООС: с начала суток боевики один раз обстреляли украинские позиции

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 44801 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 88617 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 103424 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 129513 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129685 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 173749 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 122032 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 158706 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104954 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103076 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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ООС: с начала суток боевики один раз обстреляли украинские позиции

ООС: с начала суток боевики один раз обстреляли украинские позиции

Киев  •  УНН

 • 17198 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. С начала суток боевики один раз обстреляли украинские позиции - вблизи Катериновки. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, передает УНН.

"По состоянию на 12:30 сегодня зафиксировано 1 вражеский обстрел на Луганском направлении", - отметил Праута.

Отмечается, что в половине второго ночи противник полчаса со стороны Молодежного вел огонь по нашим позициям возле Катериновки со станковых противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также выпустил 5 мин 120-го калибра. В ответ на это нарушение Объединенные силы применили дежурные огневые средства.

"Сейчас наши воины держат ситуацию под полным контролем. Потерь в рядах Объединенных сил нет, потери врага уточняются", - добавляет он.

По словам Прауты, случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили обязательства о прекращении огня.

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