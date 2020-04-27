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ООС: бойовики 11 разів обстріляли українські позиції

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. За минулу добу збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили зобов’язання щодо припинення вогню. 26 квітня противник застосував проти наших воїнів заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 152 мм, міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, озброєння бойових машин піхоти, зенітну установку, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Вісім порушень режиму припинення вогню минулої доби зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”.

  • Противник двічі обстріляв наші позиції біля Лебединського, використовуючи озброєння БМП-2, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. По оборонцях Широкиного окупанти двічі вели вогонь із зенітної установки ЗУ-23-2, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також ручних протитанкових гранатометів..
  • Опорні пункти Об’єднаних сил неподалік Богданівки ворог обстрілював зранку та увечері із міномету 82-го калібру, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А по оборонцях Новотроїцького застосував станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.
  • Біля Старогнатівки наші воїни зафіксували ворожий вогонь з автоматичного станкового гранатомета.

“Об’єднані сили вживали заходи щодо збереження життя та здоров’я військовослужбовців та цивільного населення. На усі обстріли українські воїни дали противнику результативну та вмотивовану відповідь, змусивши окупантів припинити злочинну активність”, — додали у штабі.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” збройні формування Російської Федерації випустили:

  • 9 мін 82-го калібру по українських захисниках неподалік Новотошківського.
  • По наших позиціях поблизу населеного пункту Хутір Вільний ворог застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
  • Вночі з напрямку населеного пункту Степове в бік підрозділів Об’єднаних сил біля Кримського ворожі найманці випустили шість артилерійських снарядів 152-го калібру.

“Втрат за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів серед українських захисників не було”, — повідомили військовослужбовці.

“Наші військовослужбовці з наявних вогневих засобів давали окупаційним підрозділам гідну відсіч на кожен обстріл та вчасно і жорстко припиняли злочинну збройну активність. Усі спроби загарбників дестабілізувати ситуацію й надалі отримуватимуть адекватну й невідворотну відповідь з боку українських захисників. Втрати противника уточнюються”, — додали у штабі ООС.

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Зазначається, що від початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник зі 120 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляв наші позиції біля Катеринівки. У відповідь на порушення наші воїни застосували чергові вогневі засоби, внаслідок чого ворожі провокації припинилися.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

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