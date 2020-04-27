ООС: боевики 11 раз обстреляли украинские позиции

КИЕВ. 27 апреля. УНН. За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили обязательства о прекращении огня. 26 апреля противник применил против наших воинов запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 152 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, вооружения боевых машин пехоты, зенитную установку, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.