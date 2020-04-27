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ООС: боевики 11 раз обстреляли украинские позиции

ООС: боевики 11 раз обстреляли украинские позиции

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили обязательства о прекращении огня. 26 апреля противник применил против наших воинов запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 152 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, вооружения боевых машин пехоты, зенитную установку, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Восемь нарушений режима прекращения огня прошедшие сутки зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

  • Противник дважды обстрелял наши позиции у Лебединского, используя вооружение БМП-2, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. По защитника Широкино оккупанты дважды вели огонь из зенитной установки ЗУ-23-2, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также ручных противотанковых гранатометов.
  • Опорные пункты Объединенных сил неподалеку Богдановки враг обстреливал утром и вечером с миномета 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А по защитникам Новотроицкого применил станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
  • У Старогнатовки наши воины зафиксировали вражеский огонь из автоматического станкового гранатомета.

"Объединенные силы принимали меры по сохранению жизни и здоровья военнослужащих и гражданского населения. На все обстрелы украинские воины дали противнику результативный и мотивированный ответ, заставив оккупантов прекратить преступную активность", - добавили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации выпустили:

  • 9 мин 82-го калибра по украинским защитникам неподалеку Новотошковского.
  • По нашим позициям близ населенного пункта Хутор Вольный враг применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
  • Ночью по направлению населенного пункта Степное в сторону подразделений Объединенных сил у Крымского враждебные наемники выпустили шесть артиллерийских снарядов 152-го калибра.

"Потерь за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов среди украинских защитников не было", - сообщили военнослужащие.

"Наши военнослужащие из имеющихся огневых средств давали оккупационным подразделениям достойный отпор на каждый обстрел и вовремя и жестко пресекали преступную вооруженную активность. Все попытки захватчиков дестабилизировать ситуацию и в дальнейшем получать адекватную и неотвратимую ответ со стороны украинских защитников. Потери противника уточняются", - добавили в штабе ООС.

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Отмечается, что с начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник из 120 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял наши позиции у Катериновки. В ответ на нарушение наши воины применили дежурные огневые средства, в результате чего враждебные провокации прекратились.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

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