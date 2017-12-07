Бойовики на Донбасі поширюють чутки про наміри ЗСУ активізувати бойові дії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Бойовики на Донбасі поширюють чутки серед місцевого населення про наміри сил АТО активізувати бойові дії. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає УНН.
"Командування бойовиків на Донбасі активізувало проведення інформаційних заходів по дискредитації Збройних сил України.
Зокрема, вони розповсюджують дезінформацію про наміри сил АТО активізувати бойові дії. Це спричинює паніку серед місцевого населення. Противник використовує це для виправдання власних обстрілів", - повідомив Мотузяник.
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