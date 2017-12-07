Боевики на Донбассе распространяют слухи о намерениях ВСУ активизировать боевые действия

"Командование боевиков на Донбассе активизировало проведение информационных мероприятий по дискредитации Вооруженных сил Украины.

В частности, они распространяют дезинформацию о намерениях сил АТО активизировать боевые действия. Это вызывает панику среди местного населения. Противник использует это для оправдания собственных обстрелов", - сообщил Мотузяник.

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