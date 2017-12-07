Боевики на Донбассе распространяют слухи о намерениях ВСУ активизировать боевые действия
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Боевики на Донбассе распространяют слухи среди местного населения о намерениях сил АТО активизировать боевые действия. Об это на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает УНН.
"Командование боевиков на Донбассе активизировало проведение информационных мероприятий по дискредитации Вооруженных сил Украины.
В частности, они распространяют дезинформацию о намерениях сил АТО активизировать боевые действия. Это вызывает панику среди местного населения. Противник использует это для оправдания собственных обстрелов", - сообщил Мотузяник.
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