Бойовики на Донбасі обстріляли два населених пункти: поранено цивільного

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КИЇВ. 11 липня. УНН. Протягом минулої доби російсько-окупаційні війська порушували режим тиші під час так званого "хлібного перемир’я" обстрілами оборонних підрозділів Об'єднаних сил, а також вдались до обстрілів інфраструктури населених пунктів на лінії розмежування. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

"Загалом протягом минулої доби, 10-го липня, російсько-окупаційні війська здійснили 20 прицільних обстрілів по позиціях підрозділів Об’єднаних сил. Внаслідок ворожих обстрілів протягом 10 липня втрат серед українських військових немає", - повідомив він.

За словами речника, противник здійснив три прицільні обстріли на Луганському напрямку, а також 17 обстрілів з різних типів озброєння на Донецькому напрямку.

"У порушення усіх моральних та людських норм, вчора зранку близько дев’ятої години з боку окупованої Старомихайлівки, терористи російсько-окупаційних військ здійснили обстріл міста Красногорівка, застосовуючи стрілецьке озброєння. Внаслідок чергового терористичного акту з боку російсько-окупаційних військ поранено цивільного громадянина, який на той час знаходився на подвір’ї свого будинку по вулиці Чайковського 6", - зазначив Гуцуляк.

Крім того, за його словами, минулої доби після 02:30 ночі, зі станкового протитанкового гранатомета російські окупанти здійснили обстріл населеного пункту Золоте-4, з боку окупованого Золоте-5.

"На щастя, постраждалих серед цивільного населення внаслідок обстрілів немає. Проте пошкоджено цивільні будинки по вулицях Затишна та Студентська", - додав речник.

Нагадаємо, 27 червня Тристороння контактна група у Мінську домовилася про припинення вогню на Донбасі з 1 липня 2018 року.

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