Бойовики на Донбасі обстріляли два населених пункти: поранено цивільного

"Загалом протягом минулої доби, 10-го липня, російсько-окупаційні війська здійснили 20 прицільних обстрілів по позиціях підрозділів Об’єднаних сил. Внаслідок ворожих обстрілів протягом 10 липня втрат серед українських військових немає", - повідомив він.



За словами речника, противник здійснив три прицільні обстріли на Луганському напрямку, а також 17 обстрілів з різних типів озброєння на Донецькому напрямку.



"У порушення усіх моральних та людських норм, вчора зранку близько дев’ятої години з боку окупованої Старомихайлівки, терористи російсько-окупаційних військ здійснили обстріл міста Красногорівка, застосовуючи стрілецьке озброєння. Внаслідок чергового терористичного акту з боку російсько-окупаційних військ поранено цивільного громадянина, який на той час знаходився на подвір’ї свого будинку по вулиці Чайковського 6", - зазначив Гуцуляк.



Крім того, за його словами, минулої доби після 02:30 ночі, зі станкового протитанкового гранатомета російські окупанти здійснили обстріл населеного пункту Золоте-4, з боку окупованого Золоте-5.



"На щастя, постраждалих серед цивільного населення внаслідок обстрілів немає. Проте пошкоджено цивільні будинки по вулицях Затишна та Студентська", - додав речник.



Нагадаємо, 27 червня Тристороння контактна група у Мінську домовилася про припинення вогню на Донбасі з 1 липня 2018 року.



