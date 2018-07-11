Боевики в Донбассе обстреляли два населенных пункта: ранен гражданский

"В целом за прошедшие сутки, 10-го июля, российско-оккупационные войска осуществили 20 прицельных обстрелов по позициям подразделений Объединенных сил. В результате вражеских обстрелов в течение 10 июля потерь среди украинских военных нет", - сообщил он.



По словам спикера, противник совершил три прицельных обстрела на Луганском направлении, а также 17 обстрелов из различных типов вооружения на Донецком направлении.



"В нарушение всех моральных и человеческих норм, вчера утром около девяти часов со стороны оккупированной Старомихайловки, террористы российско-оккупационных войск осуществили обстрел города Красногоровка, применяя стрелковое вооружение. В результате очередного террористического акта со стороны российско-оккупационных войск ранен гражданский, который в то время находился во дворе своего дома по улице Чайковского 6", - отметил Гуцуляк.



Кроме того, по его словам, за минувшие сутки после 2:30 ночи, со станкового противотанкового гранатомета российские оккупанты совершили обстрел населенного пункта Золотое-4, со стороны оккупированного Золотое-5.



"К счастью, пострадавших среди гражданского населения в результате обстрелов нет. Однако повреждено гражданские дома на улицах Уютная и Студенческая", - добавил пресс-секретарь.



Напомним, 27 июня Трехсторонняя контактная группа в Минске договорились о прекращении огня в Донбассе с 1 июля 2018 года.



