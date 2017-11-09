Бойовики “ІД” з Сирії та Іраку рушать до Лівії, а потім до Єгипту

Президент також заявив, що поточне нарощення озброєння Єгипту було частково спроектовано з метою підготувати країну для боротьби з тероризмом та виправити “стратегічний дисбаланс” в регіоні, викликаний конфліктами та безладами, що охопили кілька країн в регіоні, такі як Ірак, Сирія, Лівія та Ємен.

Ель-Сісі зазначив, що для бойовиків, які покинули поля битви в Іраку та Сирії, є цілком “природним” перехід спочатку до Лівії, де в основному ісламістські бойовики мають вплив на великих ділянках території, а потім і до Єгипту.

“Ми повинні мати військові можливості, для того, щоб компенсувати цей дисбаланс у регіоні та для боротьби з тероризмом. Це загроза з якою стикаємось не тільки ми, але й Європа ”, - заявив він в середу на прес-конференції.

Нагадаємо, 8 листопада армія Сирії взяла під повний контроль місто Албу Кемаль, яке є останнім оплотом терористичного угрупування “Ісламська держава” на території країни.