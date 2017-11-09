Боевики "ИД" из Сирии и Ирака двинутся в Ливию, а затем в Египет

Президент также заявил, что текущее наращивание вооружения Египта было частично спроектировано с целью подготовить страну для борьбы с терроризмом и исправить "стратегический дисбаланс" в регионе, вызванный конфликтами и беспорядками, охватившими несколько стран в регионе, такие как Ирак, Сирия, Ливия и Йемен.

Эль-Сиси отметил, что для боевиков, которые покинули поля битвы в Ираке и Сирии, вполне "естественным" является переход сначала в Ливию, где в основном исламистские боевики имеют влияние на больших участках территории, а затем и в Египет.

"Мы должны иметь военные возможности, для того, чтобы компенсировать этот дисбаланс в регионе и для борьбы с терроризмом. Это угроза которой сталкиваемся не только мы, но и Европа", - заявил он в среду на пресс-конференции.

Напомним, 8 ноября армия Сирии взяла под полный контроль город Албу Кемаль, который является последним оплотом террористической группировки "Исламское государство" на территории страны.